В Брюсселе – наивысший уровень угрозы: ищут террориста

Целью нападающего стали три человека: двое погибших шведских болельщиков и водитель такси, который уже в безопасности.

В бельгийской столице объявлен наивысший уровень террористической угрозы после того, как неизвестный расстрелял людей на улице и скрылся, сообщает RTBF. Отмечается, что уровень террористической угрозы в Брюссельском регионе был повышен до четвертого, самого высокого, "из-за серьезной и неизбежной угрозы". Тем временем, матч между Бельгией и Швецией, отборочный на Евро-2024, не возобновился после стрельбы, которая произошла за несколько минут до начала игры. Спустя 30 минут после первого тайма, закончившегося со счетом 1:1, диктор стадиона подтвердил, что игроки решили не восстанавливать матч. В местной прокуратуре сообщили, что целью нападающего стали три человека, двое шведских болельщиков, которые погибли и водитель такси, который уже в безопасности. Также в распоряжении спецслужб есть видео, на котором мужчина записывает себя и утверждает, что является членом террористической группировки "Исламское государство". Он говорит, что отомстил во имя ислама, убив трех шведов. Подлинность этого видео еще не доказана. Ранее сообщалось, что злоумышленник во время стрельбы кричал "Аллах Акбар". Ему удалось скрыться и он, вероятно, до сих пор находится на свободе. Напомним, в Киеве на блокпосту произошла стрельба. Военнослужащий выстрелил в колеса автомобиля, водитель которого не остановил по требованию.

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