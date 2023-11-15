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В Индии в ДТП с автобусом погибли не менее 38 человек - СМИ

Автобус перевернулся вниз по крутому склону примерно на 200 м. Всего в автобусе находилось 55 человек.
В Индии в ДТП с автобусом погибли не менее 38 человек - СМИ

 

В результате падения автобуса со склона в северной индийской территории Джамму и Кашмир погибли по меньшей мере 38 человек. Об этом сообщила газета Hindustan Times.   Автокатастрофа произошла в горной местности вблизи района Дода. Автобус, следовавший из города Киштвара в Джамму, съехал с дороги и опрокинулся вниз по крутому склону примерно на 200 м. Всего в автобусе находилось 55 человек.   Премьер-министр страны Нарендра Моди сообщил о денежных компенсациях пострадавшим и семьям жертв ДТП.   Напомним, в аварию на автобане между Каиром и Александрией (Египет) попали пассажирский автобус и другие транспортные средства. В результате ДТП погибли 32 человека и еще 63 человека пострадали.   Также сообщалось, что в итальянской Венеции электрический автобус врезался в опору здания с другой стороны проезжей части. Пострадали 15 человек. Авария якобы произошла, потому что водителю стало плохо, и он потерял управление автобусом.       Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp
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