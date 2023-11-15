"Хороший" Путин. Как РФ покупает западных журналистов

Известный немецкий журналист написал книги и статьи, в которых изображал российского президента в выгодном свете. Теперь стало известно, что он получал за это немалые деньги.

Новое расследование показало, что известный немецкий журналист, много писавший о России и президенте Владимире Путине, получил 610 тысяч евро от близкого к Кремлю олигарха. Этот скандал потряс Германию, а издатель уже остановил продажу книг этого автора.

Кто журналист и что он писал

Губерт Зайпель – журналист немецких телерадиокомпаний ARD и NDR, один из немногих западных писателей, на протяжении многих лет имевший прямые и регулярные контакты с Кремлем. А с Путиным, по словам самого Зайпеля, встречался "почти 100 раз".

Среди работ немца есть книги: Путин. Логика власти 2015 года и Власть Путина: почему Европе нужна Россия в 2021 году. Оба издания изображают российского президента в очень положительном свете.

"Борьба в 1990-х, когда государство стало банкротом, а супердержавы грабили страну самым варварским способом, закалила Путина… С тех пор Путин неустанно путешествует по огромной территории России. Если необходимо, он готов лично пролететь все девять часовых поясов, чтобы убедиться, что все хорошо. Почти безнадежная задача для одного человека в такой гигантской стране… Он правит ради блага страны: один человек – одна миссия", – говорится в книге Власть Путина.

Зайпель также в 2012 году выпустил документальный фильм о президенте РФ, несколько раз транслировавшемся на немецком телеканале NDR. А два года спустя Путин дал для него эксклюзивное интервью.

С этого времени Зайпеля часто приглашали на политические ток-шоу как эксперта по постсоветским реалиям, а немецкие журналисты регулярно брали у него интервью в попытке объяснить своей аудитории происходящее на востоке Европы.

В июне 2021 года во время очередного экспертного интервью телеведущий поинтересовался у Зайпеля, не получает ли он случайно средств из Москвы из-за такой лояльной позиции в отношении РФ. Тогда он истерически отрицал такое предположение. Хотя сегодня оказалось, что Зайпель слукавил.

Кремлевский спонсор

Телекомпании ZDF, Der Spiegel и немецкое издание Paper Trailer Media проанализировали утечку документов кипрских юридических компаний в рамках проекта Тайны Кипра. Журналисты установили, что Зайпель получил в общей сложности 610 тысяч евро за две книги через кипрскую компанию, связанную с Алексеем Мордашовым – российским олигархом, близким к Путину.

Мордашов, владеющий сталелитейной группой Северсталь, попал под санкции со стороны Соединенных Штатов, Европейского Союза и Великобритании после вторжения России в Украину.

В компании олигарха отказались немецким журналистам комментировать ситуацию, но сам Зайпель, отвечая на вопросы издания Paper Trail Media, признал, что книги о Путине спонсировались российским миллиардером, однако он не считает, что это дискредитирует его работы. Он также добавил, что финансовая поддержка РФ касалась "исключительно книжных проектов".

В то же время Зайпель не подтвердил сумму, которую он получил, но сказал, что, несмотря на то, что ему давали деньги, это не повлияло на его беспристрастность.

"Я всегда устанавливал четкие правовые пределы, которые гарантировали мою независимость", – сказал он расследователям.

Бурная реакция в Германии

Немецкие журналисты, разумеется, возмущены такой новостью, поскольку считали Зайпеля "независимым" экспертом. В частности, заместитель главного редактора немецкой газеты BILD Пауль Ронцхаймер написал: "Как журналист и человек испытываю лишь презрение к такому поведению Губерта Зайпеля".

"Зайпель позволил, чтобы его купил военный преступник, и сказал на ток-шоу таким журналистам, как я и другим, особенно после аннексии Крыма в 2014 году, что мы все наивны и что Путин во многом прав в своей критике в отношении НАТО... Это настолько отвратительно, что ты даже не знаешь, что об этом сказать", – написал Ронцхаймер.

Работодатели Зайпеля вообще разъярены. Йоахим Кнут, глава общественного вещателя NDR, являющегося частью немецкой национальной сети ARD, сказал: "Мы подозреваем, что нас – и, следовательно, нашу аудиторию – намеренно ввели в заблуждение. Сейчас мы собираемся глубже разобраться в этом вопросе и рассматриваем вариант судебного иска".

По словам главы NDR, Зайпель признался каналу, что получил деньги от российского олигарха двумя траншами в 2013 и 2018 годах на книги в рамках "спонсорских контрактов" и канал NDR "усматривает в этом значительный конфликт интересов, ставящий под сомнение журналистскую независимость господина Зайпеля" .

Немецкая компания Hoffmann und Campe, издавшая книги журналиста о Путине, объявила о прекращении продаж трудов Зайпеля.

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