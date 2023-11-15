"Искажает реальность": Израиль ответил на обвинения Эрдогана

Израиль - правовое государство, действующее в соответствии с международным правом, подчеркнул глава МИД страны.

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В Израиле считают искажением реальности недавние обвинения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в адрес страны. Об этом заявил министр иностранных дел Израиля Эли Коэн в соцсети Х в среду, 15 ноября. Глава МИД отметил, что "те, кто принимают у себя террористов и поддерживают террористические организации, не будут проповедовать мораль Израиля". "Президент Турции искажает реальность и в очередной раз находится на неправильной стороне истории, наряду с прославлением массовых убийств в Иране, Ливане, Сирии и Йемене", - заявил Коэн. По его словам, Израиль - правовое государство, действующее в соответствии с международным правом. Страна продолжит войну против группировки ХАМАС, заверил Коэн. Напомним, Эрдоган заявил, что Израиль является "террористическим государством", совершающим военные преступления и нарушающим международное право в Газе. По словам турецкого лидера, ХАМАС "защищает свои земли, честь и жизнь вопреки оккупационной политике". Ранее турецкие правозащитники подали иск против премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху в Минюст Турции для дальнейшего направления в Международный уголовный суд. Нетаньяху обвиняют в "геноциде и преступлениях против человечности" в Газе. Новини відв Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp