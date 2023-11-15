Немецкий город наймет человека, который скрутит шеи сотням голубей

Власти немецкого города Лимбурга хотят свернуть шеи сотням голубей ради сокращения их популяции.

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В немецком городе Лимбург решили сократить популяцию голубей радикальным методом – предлагается нанять специального человека, который будет скручивать птицам шеи. Об этом пишет Hessenschau. В настоящее время в городе проживает от 700 до 1000 голубей. В комитете по охране окружающей среды считают, что это слишком много, поэтому чиновники предложили снизить популяцию. Большинство городских депутатов поддержали это и проголосовали за уничтожение голубей. Идея состоит в том, чтобы заманить голубей в специальный голубятник с помощью еды. Затем лицо со специальным разрешением будет убивать птиц, свернув им шею. Цель радикального метода - уменьшить количество голубей в особо густонаселенных городских районах за очень короткое время. Министерство охраны окружающей среды федеральной земли Гессена заявило, что убийство птиц "является крайним вариантом после тщательного изучения более безопасных для животных альтернатив". Немецкая ассоциация защиты животных раскритиковала планы городских властей, заявив, что они являются не только этически неприемлемыми, но и противоречащими принципам защиты животных. Теперь предложенный метод сокращения популяции голубей должен быть рассмотрен с юридической точки зрения. Ранее сообщалось, что Украина входит в первую десятку стран с наибольшей численностью бездомных животных. В помощи волонтеров нуждаются примерно 140 тысяч животных. Напомним, в октябре в харьковском экопарке отравили всех животных из контактной зоны для детей. Новини відв Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp