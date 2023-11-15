Встреча года. Ожидания от переговоров Байдена и Си

Президент США Джо Байден в среду, 15 ноября, встретился с главой КНР Си Цзиньпином на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в американском Сан-Франциско.

Джо Байден и Си Цзиньпин встречались лично только один раз, а Си не посещал США с 2017 года. Такие обстоятельства делают встречу лидеров Китая и США в Сан-Франциско перед началом саммита форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) даже в какой-то мере исторической. Чего от нее ждать?

Наладить диалог

Отвечая на вопрос о том, как он будет оценивать успех переговоров с Си Цзиньпином, Байден пояснил:

“Цель переговоров – вернуться к нормальному курсу, в рамках которого будет возможность обменяться письмами и поднять телефонную трубку, чтобы поговорить друг с другом в кризисной ситуации, а также – убедиться, что наши военные по-прежнему поддерживают контакты друг с другом”.

Пекин пошел на разрыв военных контактов с США в августе 2022 г. после того, как тогдашний спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси посетила Тайвань.

Напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином возросла после того, как в феврале нынешнего года Байден приказал сбить китайский разведывательный аэростат, пролетавший над территорией США.

Темы переговоров

Ожидается, что на встрече будут обсуждаться глобальные вопросы – от конфликта на Ближнем Востоке до вторжения России в Украину, связи Северной Кореи с Россией, Тайвань, права человека, искусственный интеллект, а также торгово-экономические отношения.

Cкорее всего, Байден заявит Си, что США по-прежнему готовы поддерживать своих союзников и партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе перед лицом китайского давления на Тайвань, а также в Южно- и Восточно-Китайском морях. По словам американских официальных лиц, он также выразит особую приверженность обеспечению безопасности Филиппин.

В Белом доме заявили, что Вашингтон стремится к конкретным результатам и также надеется увидеть прогресс в борьбе с торговлей сильнодействующим синтетическим опиоидным наркотиком, фентанилом, который стал бичом для США и в особенности для Сан-Франциско.

Политологи ожидают, что в связи с выборами на Тайване в начале 2024 г. Китай будет добиваться от США заверений в том, что они не будут предпринимать действий для поощрения элементов, выступающих за независимость, а Си будет надеяться убедить Байдена смягчить тарифы и меры экспортного контроля, направленные на предотвращение поставок в Китай самых современных полупроводников.

Также ожидается, что Байден призовет Китай использовать свое влияние на Иран, чтобы не допустить эскалации нынешнего конфликта на Ближнем Востоке.

Поговорят об Украине?

По мнению украинского политолога Владимира Фесенко, проблемы, связанные с войной между Россией и Украиной, наверняка будут обсуждаться на встрече лидеров США и КНР, но они не будут первоочередными.

“Я не ожидаю от этой встречи каких-то прорывов, ни в глобальном измерении, ни в тех вопросах, которые касаются Украины. Противоречия между США и КНР слишком глубоки, в том числе есть принципиальные различия в оценке причин войны между Россией и Украиной и условий ее прекращения. Преодолеть эти противоречия за одну встречу невозможно. В лучшем случае между двумя странами начнется переговорный рабочий диалог, прежде всего, по тем темам, которые касаются их двусторонних отношений. Байден, несомненно, будет говорить Си о том, чтобы Китай не оказывал военной поддержки России, и чтобы КНР не помогала России обходить западные санкции. На что лидер КНР наверняка ответит, что Китай за установление мира в Украине и не продает оружие России. Что касается торговли с Россией, то китайский лидер подчеркнет, что это суверенное право Китая, а Россия — важный партнер для КНР. При этом Председатель Си осудит санкции США против китайских компаний, которые помогают РФ обходить западный санкционный режим, и вообще осудит санкционный режим. Проще говоря, в этом вопросе все останется так, как есть сейчас. Китай не будет продавать России оружие и боеприпасы (во всяком случае, официально и напрямую), будет выступать за мир в Украине в формате простого прекращения военных действий. Естественно, Китай не откажется от активной торговли с РФ. Американцев удовлетворит хотя бы то, что Китай не поддерживает войну России против Украины и воздерживается от прямой военной помощи РФ”, - предполагает Фесенко.