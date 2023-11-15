РФ исключили из Исполнительного совета ЮНЕСКО - Зеленский

Впервые в истории Россию исключили из Исполнительного совета ЮНЕСКО. Об этом стало известно 15 ноября.

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Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) впервые не избрала Россию в состав одного из своих основных органов – Исполнительного совета. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в соцсети X в среду, 15 ноября. По словам главы государства, Россию впервые в истории "изгнали из состава Исполнительного совета ЮНЕСКО". "Эпоха российского влияния закончилась, и это справедливо. Российским террористам не место во главе важных международных организаций. Международная роль России будет дальше только ослабевать", - подчеркнул Зеленский. Исполнительный совет ЮНЕСКО – один из трех ключевых органов Организации (рядом с Генеральной конференцией и Секретариатом), руководящий ее бюджетной и программной деятельностью. Совет насчитывает 58 членов, которых избирает Генеральная конференция – совещательный орган, в состав которого входят все члены ЮНЕСКО. Члены Исполнительного совета избираются по квотному принципу, причем квоты выделяются для каждого региона по относительному большинству голосов. Россия входила в группу II Восточная Европа, из которой избрали Сербию (137 голосов), Албанию (134), Словакию (117) и Чехию (99). Напомним, на прошлой неделе представителя России впервые не избрали в состав Международного суда ООН. Он проиграл представителю Румынии, бывшему министру иностранных дел Богдану Ауреско.Новини відв Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp