Эсминец США перехватил летящий в направлении Израиля беспилотник
Военный корабль ВМС США, действующий на Ближнем Востоке, перехватил БПЛА, запущенный из Йемена.
Американский эсминец Thomas Hudner перехватил над Красным морем беспилотный аппарат, запущенный из Йемена. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на два официальных источника в американском оборонном ведомстве. По данным источников агентства, перехват беспилотника был произведен утром 15 ноября. Напомним, 18 октября американский эсминец Carney прошел через Суэцкий канал в Красное море для обеспечения стабильности на Ближнем Востоке. 19 октября сообщалось, что несколько ракет были запущены военизированной группировкой хуситов из Йемена. Американский эсминец в течение девяти часов перехватил четыре крылатых ракеты и 15 ударных дронов, летевших в сторону Израиля. Позже Пятый флот Военно-морских сил США опубликовал фотографии с борта корабля во время перехвата выпущенных из Йемена ракет и дронов. Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: