Эсминец США перехватил летящий в направлении Израиля беспилотник

Военный корабль ВМС США, действующий на Ближнем Востоке, перехватил БПЛА, запущенный из Йемена.

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Американский эсминец Thomas Hudner перехватил над Красным морем беспилотный аппарат, запущенный из Йемена. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на два официальных источника в американском оборонном ведомстве. По данным источников агентства, перехват беспилотника был произведен утром 15 ноября. Напомним, 18 октября американский эсминец Carney прошел через Суэцкий канал в Красное море для обеспечения стабильности на Ближнем Востоке. 19 октября сообщалось, что несколько ракет были запущены военизированной группировкой хуситов из Йемена. Американский эсминец в течение девяти часов перехватил четыре крылатых ракеты и 15 ударных дронов, летевших в сторону Израиля. Позже Пятый флот Военно-морских сил США опубликовал фотографии с борта корабля во время перехвата выпущенных из Йемена ракет и дронов. Новини відв Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp