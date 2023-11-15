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Протестующие ворвались в ресторан, где ужинал Трюдо

Около 150 человек находились перед рестораном, еще 100 – за ним. Глава правительства Канады был вынужден прервать ужин и покинуть ресторан.
Протестующие ворвались в ресторан, где ужинал Трюдо
В канадском Ванкувере пропалестинские протестующие ворвались в ресторан, где в это время ужинал премьер-министр страны Джастин Трюдо. Об этом в среду, 15 ноября, сообщает CBC News.   На видео, появившемся в сети, видно, как толпа скандирует в зале ресторана, требуя остановить войну в Секторе Газы и обвиняя его в поддержке Израиля.   Трюдо, в свою очередь, встал и спокойно покинул ресторан.   Как сообщили в полиции Ванкувера, всего было около 250 протестующих. Во время потасовки с ними один офицер получил ранения. Двое протестующих были задержаны.           Переглянути цей допис в Instagram                      

Допис, поширений palsolidarity (@palsolidaritycad)

  Напомним, в последние недели во многих странах проходят протесты против войны Израиля с ХАМАС. А в октябре поклонники ХАМАС ворвались в здание Капитолия в США. Они потребовали прекращения огня в секторе Газа и остановки помощи Израилю.   Поддержала Палестину. Dior прекратил сотрудничество с моделью Беллой Хадид

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