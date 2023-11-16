С пятой попытки: в ООН приняли резолюцию по Газе

Совет безопасности ООН призвал к гуманитарным паузам в секторе Газа и освобождению заложников ХАМАС.

Совет Безопасности ООН в среду, 15 ноября, принял резолюцию, в которой призывает к введению в секторе Газа "гуманитарных пауз и коридоров", сообщается на сайте организации. За это решение проголосовали 12 членов Совбеза из 15, три страны – США, Великобритания и Россия – воздержались. Согласно сведениям на сайте организации, резолюция содержит требование об обеспечении "достаточного количества дней" гуманитарных пауз с целью обеспечения доступа гуманитарной помощи для мирных жителей в секторе Газа. Документ содержит призыв освободить всех заложников, удерживаемых ХАМАС и другими группами, особенно детей, а также "воздерживаться от лишения гражданского населения в секторе Газа основных услуг и гуманитарной помощи". Перед этим Совет Безопасности ООН четырежды не мог принять резолюцию по войне Израиля против ХАМАС. Два документа, предложенных Россией, не набрали достаточного количества голосов. На бразильскую резолюцию, которая призывала к гуманитарной паузе, наложили вето Соединенные Штаты, поскольку в ней не было оценки действий ХАМАС. Проект США с призывом к паузе приветствовали Россия и Китай. Россия в ООН: Израиль не имеет права на самооборону

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