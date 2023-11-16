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Последний бизнес: Чехия заморозила активы РФ

Под санкции попала недвижимость в Праге и Карловых Варах, которую россияне сдавали в аренду.
Последний бизнес: Чехия заморозила активы РФ
Власти Чехии заморозили находившиеся на территории этой страны госактивы России, которые до сих пор не находились под санкциями. Об этом в среду, 15 ноября, сообщило издание Novinky.   "По моему предложению правительство сегодня одобрило замораживание российских государственных активов в Чехии. На этом коммерческая деятельность, из которой Россия финансирует убийства украинцев, заканчивается", - сообщил глава МИД Чехии Ян Липовский.   Отмечается, что на пресс-конференции министр объяснил, что речь идет об активах "Предприятия по управлению активами за рубежом", принадлежащих администрации президента РФ.   "Компания является юридическим лицом, с которого финансируется российский режим, убивающий мирное население в Украине", - отметил Липовский на пресс-конференции.   По его словам, под санкции попала  недвижимость преимущественно в Праге и Карловых Варах. Эти объекты будут заблокированы, чтобы их нельзя было продать. Лица, арендующие у россиян эти здания, могут и дальше остаться там, но теперь они должны платить аренду на специальный счет, который находится под санкционными ограничениями и не доступен для россиян.   Липовский призвал другие страны Европы поступить аналогично с российскими активами, которые до сих пор остаются на их территории.   Ранее сообщалось, что в Чехии возбуждено почти 400 уголовных дел против поддерживающих РФ.   Напомним, в новой оборонной стратегии Чехия намерена признать РФ как "самую серьезную угрозу для страны", что даст властям страны усилить оборонный сектор. 

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