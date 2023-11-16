Последний бизнес: Чехия заморозила активы РФ

Под санкции попала недвижимость в Праге и Карловых Варах, которую россияне сдавали в аренду.

Власти Чехии заморозили находившиеся на территории этой страны госактивы России, которые до сих пор не находились под санкциями. Об этом в среду, 15 ноября, сообщило издание Novinky. "По моему предложению правительство сегодня одобрило замораживание российских государственных активов в Чехии. На этом коммерческая деятельность, из которой Россия финансирует убийства украинцев, заканчивается", - сообщил глава МИД Чехии Ян Липовский. Отмечается, что на пресс-конференции министр объяснил, что речь идет об активах "Предприятия по управлению активами за рубежом", принадлежащих администрации президента РФ. "Компания является юридическим лицом, с которого финансируется российский режим, убивающий мирное население в Украине", - отметил Липовский на пресс-конференции. По его словам, под санкции попала недвижимость преимущественно в Праге и Карловых Варах. Эти объекты будут заблокированы, чтобы их нельзя было продать. Лица, арендующие у россиян эти здания, могут и дальше остаться там, но теперь они должны платить аренду на специальный счет, который находится под санкционными ограничениями и не доступен для россиян. Липовский призвал другие страны Европы поступить аналогично с российскими активами, которые до сих пор остаются на их территории. Ранее сообщалось, что в Чехии возбуждено почти 400 уголовных дел против поддерживающих РФ. Напомним, в новой оборонной стратегии Чехия намерена признать РФ как "самую серьезную угрозу для страны", что даст властям страны усилить оборонный сектор.

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