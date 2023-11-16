Байден подвел первые итоги встречи с Си

Глава Белого дома заявил о "реальном прогрессе" во время переговоров с китайским лидером.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил о достижении "реального прогресса" во время встречи с лидером Китая Си Цзиньпином. Соответствующее заявление он сделал соцсети Х по итогам переговоров в среду, 15 ноября. "Я ценю разговор, который имел сегодня с президентом Си, потому что я считаю самым важным, чтобы мы четко понимали друг друга, как лидер лидера. Есть критические глобальные вызовы, требующие нашего совместного лидерства. И сегодня мы достигли реального прогресса", - говорится в сообщении Байдена. В Белом доме сообщили, что "лидеры двух стран провели откровенную и конструктивную дискуссию по ряду двусторонних и глобальных вопросов". Там также добавили, что Байден и Си "обменялись мнениями по вопросам, по которым есть разногласия". Ранее сообщалось, что Байден встретился с главой Китая Си Цзиньпином на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско. В Белом доме отметили, что американский лидер попытается восстановить военные связи с Китаем. Это главный пункт повестки дня встречи Байдена с Си Цзиньпином.

Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp