КНДР заявила об испытании нового двигатели для баллистических ракет

Разработка позволит Пхеньяну "пополнить свой ядерный арсенал более мощным и трудно обнаруживаемым оружием, способным нанести удар по американским военным базам на Гуаме и в Японии".

В Северной Корее заявили об успешных испытаниях твердотопливных двигателей для новых баллистических ракет средней дальности. Об этом в среду, 15 ноября, сообщило госинформагентство КНДР ЦТАК, отметив, что новая ракета "имеет важное стратегическое значение".

Как сообщается, первое наземное испытание двигателя первой ступени состоялось 11 ноября, а второй ступени - 14 ноября. В Пхеньяне утверждают, что по результатам испытаний был достигнут "очень удовлетворительный результат", и это дало "прочную гарантию для надежного ускорения разработки" новой ракеты.

В свою очередь агентство AP отмечает, что эта разработка позволит Пхеньяну "пополнить свой ядерный арсенал более мощным и трудно обнаруживаемым оружием, способным нанести удар по американским военным базам на Гуаме и в Японии".

Испытания стали очередным шагом КНДР в разработке вооружений, и эта деятельность, по мнению некоторых аналитиков, может быть активизирована благодаря предполагаемому военному сотрудничеству с Россией, отмечает AP.

К слову, последнее из ряда испытаний было проведено во вторник, 14 ноября, когда в Северную Корею для проведения переговоров об обмене торговыми и технологическими достижениями прибыл министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно, комментируя северокорейские испытания твердотопливных ракетных двигателей, заявил, что таким образом КНДР пытается повысить свой "потенциал внезапного нападения".

Напомним, что в сентябре КНДР закрепила в конституции политику ядерного развития. Там также заявили, что будут увеличивать производство ядерного оружия для "сдерживания американских провокаций".

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