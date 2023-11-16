Иран отказал ХАМАСу в военной поддержке в войну с Израилем - СМИ

Аятолла Ирана заявил главе ХАМАС, что поскольку он не предупредил Иран о своем плане атаковать Израиль, Тегеран не будет подключаться к боевым действиям.

Власти Ирана не намерены непосредственно участвовать в войне между Израилем и ХАМАС, но будут продолжать поддержку боевиков "политически и морально". Об этом в четверг, 16 ноября, сообщает Reuters со ссылкой на трех чиновников, представляющих обе стороны. Отмечается, что во время встречи с главой ХАМАС Исмаилом Хания в Тегеране в начале ноября верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи предоставил ему четкое сообщение: вы не предупредили нас о вашем нападении на Израиль 7 октября, и мы не будем вступать в войну от вашего имени. Источник агентства в ХАМАС при этом утверждает, что во время той встречи иранский лидер оказывал давление на собеседника, чтобы тот заглушил те палестинские голоса, которые публично призывают Иран и ливанскую группировку Хезболла открыто присоединиться к битве против Израиля всеми своими силами. Отмечается, что Хезболла также была застигнута врасплох сокрушительным нападением ХАМАСа на Израиль. Источники, близкие к этой группировке, утверждают, что их боевиков в день нападения ХАМАС на Израиль даже не было вблизи границы, поэтому их пришлось экстренно вызвать. Несмотря на подобную ситуацию, Иран все же намерен и дальше использовать свою сеть вооруженных группировок, включая Хезболлу, для ракетных и беспилотных атак на израильские и американские цели на Ближнем Востоке, утверждают источники. Ранее президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что Израиль своими действиями "перешел красные линии", что может "заставить всех принять меры". Перед этим Хезболла заявляла, что готова к борьбе против Израиля.

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