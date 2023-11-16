Байден рассказал, о чем договорился с Си

Среди трех главных тем переговоров двух лидеров была война на Украине и отказ России ее завершить.

Президент США Джо Байден и лидер Китая Си Цзиньпин в ходе переговоров в Сан-Франциско договорились возобновить военную коммуникацию на высоком уровне и сотрудничать в борьбе с наркотиками. Об этом сообщает CNN.

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Сообщается, что президент США положительно оценил переговоры с китайским лидером, в ходе которых обсуждались вопросы, отвечающие интересам обеих стран, а также глобальные вызовы, включая войну РФ против Украины.



"Я считаю, что это - одни из наиболее конструктивных и продуктивных дискуссий, которые мы имели", - сказал Байден, подчеркнув, что имел опыт общения с Си Цзиньпинем на разных должностях более десяти лет.



Байден также отметил, что благодаря дипломатическим усилиям высокого уровня между двумя странами, которые имели место в последние месяцы, был достигнут "важный прогресс".



В этой связи он сообщил, что после многих лет возобновлено сотрудничество между США и Китаем в борьбе с торговлей наркотиками. В частности, достигнута договоренность об уменьшении потока химических веществ и готовых таблеток, в частности, фентанола, из Китая в Западное полушарие.



"Во-вторых, и это критически важно: мы восстанавливаем прямые контакты между военными", – отметил Байден. В-третьих, по его словам, страны договорились проводить встречи на уровне экспертов, чтобы обсудить риски и вопросы безопасности, связанные с искусственным интеллектом.



По его словам, что во время переговоров с Си состоялся "обмен мнениями по региональным и глобальным вопросам", в том числе по поводу отказа России прекратить жестокую войну против Украины, а также конфликта в секторе Газа.

Ранее Буданов заявил, что война может длиться долго, однако есть надежда на внутренние системные разрушительные изменения.