Церковь в Молдове готовится порвать с РПЦ

Молдавское духовенство считает для себя невозможным быть одной церковью с патриархом, который благословляет своих священников молиться о победе российской армии над Украиной.

В Молдове в четверг, 16 ноября, состоится собрание священников, на котором обсудят предложение выхода из состава Русской православной церкви (РПЦ) и присоединения к Румынской православной церкви. Собрание созывает предстоятель Православной церкви Молдовы (ПЦМ) митрополит Владимир (Кантарян), передает Jurnal TV.

Как пояснил журналистам настоятель кишиневской церкви Святого Дмитрия Павел Борщевский, ранее за присоединение к Румынской православной церкви высказались священники более 30 приходов, против был только один клирик.

"Мы не можем быть одной церковью с патриархом, который благословляет своих священников молиться о победе российской армии над Украиной - нашей многострадальной сестрой", - подчеркнул Борщевский.

В сентябре митрополит Владимир отправил патриарху Кириллу письмо, в котором рассказал о проблемах, возникших у ПЦМ в последние полтора года. Он отметил, что теперь митрополия "воспринимается в молдавском обществе как форпост Кремля и поборник российского вторжения в Украину".

"Такая связь равносильна нашему исчезновению с религиозной и общественной сцены страны в силу стойкого неприятия нашими согражданами агрессивного вмешательства России в дела как соседнего и дружественного нам государства Украина, так и в наши собственные", - подчеркивал Владимир.

Он констатировал, что ПЦМ оказалась на грани "институционального банкротства" и предрек присоединение к Румынской православной церкви. Владимир также обвинил Московский патриархат в игнорировании запросов о помощи и стремлении втянуть митрополию в чуждый ей "русский мир".

"К сожалению, в Москве до сих пор не поняли того факта, что у народа Молдовы латинские корни. И вполне естественно, что он стремится остаться в этом цивилизационном пространстве после столетий искусственного разделения, ни в коем случае не предавая православие", - указал Владимир.

По его словам, в России и светская, и церковная власть относились и относится к гражданам Молдовы как к "периферийному и бесхребетному народу, лишенному права принимать те решения, которые он считает необходимыми для своего благополучия и процветания".

Ранее сообщалось, что Молдова прекращает выплату членских взносов в постсоветское СНГ как очередной шаг к выходу из этой организации.

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