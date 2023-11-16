В России заявили об обстреле Курской области

"Прилеты" якобы зафиксированы под селом Мартыновка. В нем и двух соседних селах нет света, заявил местный губернатор.

Губернатор Курской области РФ Роман Старовойт заявил о якобы обстрелах с "стороны Украины" и отсутствии электричества в населенных пунктах.

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"Со стороны Украины реактивными снарядами обстрелян Суджанский район. Прилеты зафиксированы вблизи села Мартыновка", - отметил российский чиновник.

По его словам, "для уточнения информации о разрушении проводят домовый обход". В Мартыновке и соседних селах Черкасское Поречное и Казачья Локня отсутствует электроснабжение.

Также в Минобороны РФ заявили о пяти сбитых беспилотниках.

"Очередными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области и еще три БПЛА перехвачены над акваторией Черного моря у побережья Республики Крым", - уверяет ведомство страны-агрессора.

Ранее Буданов заявил, что война может длиться долго, однако есть надежда на внутренние системные разрушительные изменения.