Сенат США поддержал резолюцию во избежание шатдауна

Документ позволяет продолжить выделение финансов федеральным учреждениям по двухэтапной модели.

Американский Сенат вслед за Палатой представителей принял резолюцию о временном продлении финансирования правительства во избежание шатдауна после 17 ноября и передал ее на подпись президенту Байдену. Законопроект поддержали 87 сенаторов, против высказались 11, сообщает Укринформ.

Резолюция позволяет продолжить выделение финансов федеральным учреждениям по двухэтапной модели:

часть министерств и ведомств будут получать средства до 19 января,

остальные - до 2 февраля следующего года.

Инициативу, которую в конце прошлой недели выдвинул спикер Палаты представителей Майк Джонсон, сразу подвергли критике демократы в Сенате. Голосовать за нее отказывались даже отдельные республиканцы в Палате представителей.

В Белом доме эту инициативу назвали попыткой посеять хаос с шатдауном.

После переговоров между партийными руководителями резолюция получила одобрительное отношение среди демократов - прежде всего из-за того, что не требует радикального сокращения расходов, на чем настаивали ультраправые республиканцы.

Напомним, 15 ноября палата представителей США на очередном заседании приняла бюджет финансирования правительства на два месяца без помощи Украины. Инициативу выдвинул спикер Палаты Майк Джонсон.

Отметим, что лидер большинства Демократической партии в Сенате Чак Шумер сообщил: объединенный пакет, содержащий помощь Израилю, Украине, Тайваню и границе, будет рассмотрен палатой после Дня благодарения 23 ноября, когда сенаторы от обеих партий ведут переговоры по пограничной политике.

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