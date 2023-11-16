Си Цзиньпин - Байдену: КНР в ближайшие годы не нападет на Тайвань

Си Цзиньпин сказал, что надеется на "мирное воссоединение" Китая с Тайванем. При этом китайский лидер наметил условия, при которых может быть использована сила.

Китай в ближайшие годы не вторгнется на Тайвань, в чем китайский лидер Си Цзиньпин заверил президента США Джо Байдена на переговорах. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на чиновника США.

Читайте также: Пентагон закупал российскую нефть несмотря на санкции, - The Washington Post

Сообщается, что Си Цзиньпин надеется на "мирное воссоединение" Китая с Тайванем. При этом китайский лидер наметил условия, при которых может быть использована сила. Он подчеркнул, что судьба острова является самой большой угрозой американо-китайским отношениям.

При этом, по словам Байдена, США поддерживают мир и стабильность в регионе. По его мнению, этого можно добиться сохранением статус-кво и вынуждая Китай уважать выборы на Тайване.

Ранее Буданов заявил, что война может длиться долго, однако есть надежда на внутренние системные разрушительные изменения.