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Си Цзиньпин - Байдену: КНР в ближайшие годы не нападет на Тайвань

Си Цзиньпин сказал, что надеется на "мирное воссоединение" Китая с Тайванем. При этом китайский лидер наметил условия, при которых может быть использована сила.
Си Цзиньпин - Байдену: КНР в ближайшие годы не нападет на Тайвань
Иллюстративное фото / twitter.com/WhiteHouse

Китай в ближайшие годы не вторгнется на Тайвань, в чем китайский лидер Си Цзиньпин заверил президента США Джо Байдена на переговорах. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на чиновника США.

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Сообщается, что Си Цзиньпин надеется на "мирное воссоединение" Китая с Тайванем. При этом китайский лидер наметил условия, при которых может быть использована сила. Он подчеркнул, что судьба острова является самой большой угрозой американо-китайским отношениям.

При этом, по словам Байдена, США поддерживают мир и стабильность в регионе. По его мнению, этого можно добиться сохранением статус-кво и вынуждая Китай уважать выборы на Тайване.

Ранее Буданов заявил, что война может длиться долго, однако есть надежда на внутренние системные разрушительные изменения.

 

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