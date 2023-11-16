Движение Атеш добралось до института Минобороны РФ в Москве

Партизаны подчеркнули, что продолжают наблюдать за всей военной инфраструктурой в России.

Представители подполья ведут наблюдение за 18-м центральным научно-исследовательским институтом (НИИ) Министерства обороны РФ в Москве. Об этом сообщает крымское движение сопротивления АТЕШ.

Читайте также: Пентагон закупал российскую нефть несмотря на санкции, - The Washington Post

Сообщается, что это здание расположено в Москве по проспекту Свободный, дом 4.

"Это учреждение является российским предприятием военно-промышленного комплекса, которое занимается созданием и серийным производством технического и боевого оснащения войск оккупантов", - говорится в сообщении.

По словам партизан, они продолжают наблюдать за всей военной инфраструктурой в России.

В сети обнародованы координаты объекта: 55.757825, 37.816531, и фото и видео этого НИИ.

Ранее Буданов заявил, что война может длиться долго, однако есть надежда на внутренние системные разрушительные изменения.