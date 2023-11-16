Командир РДК в России заочно приговорен к пожизненному заключению

Денис Капустин признан виновным в организации нападения на село в Брянской области в марте этого года, покушении на бизнесмена Константина Малофеева и государственной измене.

В Москве суд назначил пожизненное лишение свободы основателю "Русского добровольческого корпуса" (РДК) Денису Капустину, которого признали виновным в организации нападения на село в Брянской области в марте этого года, покушении на бизнесмена Константина Малофеева и государственной измене. Об этом сообщает российское агентство Интерфакс.

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В публикации говорится, что Капустин будет отбывать наказание в колонии особого режима, как только он будет задержан, поскольку его объявили в международный розыск Процесс по нему прошел в закрытом режиме.

"В ФСБ РФ 2 марта 2023 года сообщили о проведении в приграничном районе Брянской области мер по уничтожению "вооруженных украинских радикалов". По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, "украинскими диверсантами" был произведен обстрел автомобиля в Климовском районе. 6 марта в ФСБ заявили о предотвращении покушения на председателя совета директоров группы компаний Царьград Константина Малофеева, автомобиль которого собирались взорвать с помощью самодельного взрывного устройства", - говорится в публикации.

В ФСБ утверждают, что организатором обоих преступлений был "проживающий на территории Украины и действующий под контролем СБУ основатель и один из руководителей так называемого Русского добровольческого корпуса, участвующий в боевых действиях против российских войск на стороне Украины, гражданин РФ Капустин Денис, 1984 года рождения".

В ФСБ также называли Капустина организатором подготовки в августе 2022 года диверсионно-террористического акта "с использованием самодельного взрывного устройства на объекте нефтегазового комплекса на территории Волгоградской области".

"Росфинмониторинг внес Капустина в перечень лиц и организаций, по которым есть сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В России Капустин объявлен в международный розыск", - пишет издание.

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