США ужесточили санкции против РФ

Отдельно Вашингтон ввел санкции против трех танкеров. Причиной стали нарушения потолка цен на нефть.

Соединенные Штаты Америки 16 ноября ужесточили санкции против России. Санкции касаются юридических лиц и танкеров. Об этом сообщает Минфин США. В санкционные списки попали:

ООО Абс Электротехника;

ООО Аксет Автоматизация;

ООО Аксет Электро;

ООО Доминион Никольский;

ООО Доминион Тверская Ярославская;

АО ВНИИР;

АО АБС ЗЕИМ Автоматизация;

ООО МОСЕН ЭССЕТ Менеджмент;

АО ВНИИР Гидроэлектроавтоматика;

ООО ВНИИР ПРОМЕЛЕКТРО;

ООО ВНИИР ТРАНССТРОЙ.

Также под ограничения попали юридические лица из Северной Македонии, ОАЭ, Боснии и Герцеговины. Кроме того, Штаты ввели санкции против граждан Сербии, Северной Македонии, Боснии и Герцеговины, Черногории. Отдельно Вашингтон ввел санкции против трех танкеров под флагом Либерии. По словам замминистра финансов Уолли Адеймо, причиной этого стали нарушения потолка цен на нефть. "Мы стремимся поддерживать рыночную стабильность, несмотря на войну России против Украины, одновременно сокращая доходы, которые Кремль использует для финансирования своей незаконной войны, и остаемся непоколебимы в преследовании тех, кто способствует уклонению от ценового ограничения", - отметил он. Под санкции также попали компании, которые являются владельцами этих танкеров. Напомним, в начале ноября власти США объявили новый список санкционных ограничений против России. Под новые ограничения попали разработчик дронов Ланцет, члены правительства РФ, банки, металлургический и горнодобывающий секторы, оборонные закупки. Также сообщалось, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель вместе с Еврокомиссией представили государствам-членам предложение о 12-м пакете санкций против России. ЕС планирует расширить "черный список" за счет представителей военного, оборонного и ИТ-сектора РФ, а также "других важных экономических операторов". Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp