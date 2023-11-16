Впервые в мире. РФ начали лишать недвижимости

Чехия заморозила все российские активы и имущество на своей территории. Москва традиционно говорит, что это все "незаконно".

Чехия заморозила все российские государственные активы, которые находились на территории этой страны. Таким образом, Прага расширила список санкций против РФ, созданный в ответ на вторжение Москвы в Украину. Как известно, Кремль и российские бизнесмены имели невероятную любовь к недвижимости в Чехии.

Курортный "Карловарск"

Еще в 2017 году журналисты провели масштабное расследование и выяснили владельцев всех без исключения объектов недвижимости в чешском курортном городе Карловы Вары. В частности, они проверили в этом населенном пункте восемь тысяч адресов.

Расследователей очень удивило, что более 50 процентов собственников – выходцы из бывшего СССР и 40 процентов от общего числа – граждане Российской Федерации.

Преимущественно россияне покупали дома и квартиры в туристическом центре города, то есть, где находится самая дорогая недвижимость. Если смотреть, кого из владельцев нашли журналисты, то там есть политики и бизнесмены, связанные с Кремлем.

Кроме этого, раскрылись истории, когда российские депутаты скрывали свою недвижимость. К примеру, тогдашний депутат Законодательного собрания Краснодарского края от Единой России несколько лет не указывал в своей декларации две квартиры в Карловых Варах.

Также среди владельцев недвижимости в Чехии оказались и россияне, являющиеся фигурантами уголовных дел и даже объявленные в международный розыск.

Замораживание недвижимости

В среду 15 ноября министр иностранных дел Чехии Ян Липовский объявил, что его страна заморозила все российские государственные активы и имущество на своей территории.

"По моему предложению правительство сегодня одобрило замораживание российских государственных активов в Чешской Республике. На этом коммерческая деятельность, которую Россия использует для финансирования убийств украинцев, заканчивается", – сказал министр.

Отметим, что санкции не касаются посольства и объектов дипломатической миссии, которых в Чехии четыре. В свою очередь, под санкции попало предприятие Госзагрансобственность, контролируемое администрацией президента РФ, которое отвечает за управление российскими активами за рубежом.

Соответственно, эта компания управляла рядом объектов недвижимости и в Чехии, поэтому Прага запретила любую деятельность компании в том числе сдачу в аренду домов и квартир.

"Ее доходы от операций напрямую служат для финансирования режима Путина", – говорится в заявлении правительства.

Позже в МИД Чехии добавили, что объекты недвижимости, принадлежащие России в стране, в основном находятся в Праге и Карловых Варах. Люди и компании, арендующие эту недвижимость, могут продолжить ею пользоваться, однако арендная плата будет поступать на недоступный российским властям счет.

Реакция Кремля

У Путина сегодня заявили, что решение Чехии "незаконно" с точки зрения международного права и за такой "враждебный шаг" Москва может отомстить.

"Все наши объекты, которые там могут быть нашей собственностью, за исключением тех, которые имеют дипломатический статус, конечно, сейчас под угрозой. Сейчас анализируется ситуация, чтобы минимизировать риски", – сказал журналистам на брифинге спикер Кремля Дмитрий Песков.

"Такая глубоко антироссийская позиция чешских властей, конечно, вызывает полное удивление. Мы категорически отвергаем такую позицию, которая неприемлема", – добавил он.

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