Россия больше не является членом ПАЧЭС

РФ больше не является членом международной парламентской организации, которую она, в частности, учреждала 30 лет назад.

Россия официально приостановила участие в Парламентской ассамблее Организации Черноморского экономического сотрудничества. Об этом сообщила глава постоянной делегации Украины в ПАЧЭС Анна Пуртова, передает пресс-служба апарта Верховной Рады. "Теперь можно сказать официально: Россия прекратила свое участие в ПАЧЭС. Мы боролись за это два года, не давая россиянам принять никакого решения – от утверждения мандатов до принятия документов, – и победили!" – сказала Пуртова. Она подчеркнула, что отсутствие представителей России совершенно изменило атмосферу работы организации. В то же время, член постоянной делегации Украины в ПАЧЭС Александр Мариковский уточнил, что Россия направила письмо с уведомлением о своем выходе, традиционно обвинив членов организации в провокациях. "Россия больше не является членом международной парламентской организации, которую она, в частности, основывала 30 лет назад. Конечно, они сделали "жест доброй воли" и прислали официальное письмо. Теперь есть официальное письмо подтверждения", - сказал парламентарий. В настоящее время в Киеве продолжается 62-я Генеральная ассамблея Организации Черноморского экономического сотрудничества. Участие в ней принимают представители парламентов и секретариатов 12 стран и международных организаций-наблюдателей. 7 декабря 2022 Россию исключили из ПАЧЭС. В мае 2023 года в Турции на саммите ПАЧЭС в Анкаре произошли столкновения между представителями Украины и России из-за украинского флага. Парламентская ассамблея Организации Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) образовалась 26 февраля 1993 года. В нее вошли 12 стран: Албания, Азербайджан, Болгария, Армения, Греция, Грузия, Молдова, Румыния, Россия, Сербия, Турция и Украина. Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp