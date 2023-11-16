Столтенберг сказал, будут ли США поддерживать Украину дальше

Победа президента Российской Фндерации Владимира Путина станет трагедией не только для украинцев, считает глава НАТО.

Соединенные Штаты Америки продолжат помогать Украине, поэтому это в их интересах. Об этом в четверг, 16 ноября заявил глава НАТО Йенс Столтенберг. Он отметил, что на Вильнюсском саммите союзники взяли на себя ряд обязательств по поддержке Украины и должны их выполнять. "Все главы государств и правительств, все союзники по НАТО пообещали поддержать Украину не только потому, что победа президента Путина станет трагедией для украинцев, но и потому, что это будет для нас опасно", - сказал генсек. Столтенберг отметил, что в интересах национальной безопасности всех союзников по НАТО, в том числе Соединенных Штатов, не допустить победы российского диктатора Владимира Путина в Украине. "И потому я уверен, что США продолжат оказывать поддержку Украине", - сказал Столтенберг. Глава НАТО отметил позицию Германии, которая заявила об увеличении поддержки Украины и указал, что другие союзники также увеличат свою помощь Киеву. Он добавил, что "если авторитарные лидеры станут безнаказанно использовать военную силу, нарушать международное право, нападать на другие страны и при этом получать то, что хотят, мир станет более опасным, а НАТО более уязвимым". Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас "открыта" до назначения ее генеральным секретарем НАТО. Напомним, США заявили, что будут и дальше помогать Украине в ее противостоянии РФ, но пакеты военной помощи станут меньше, поскольку Конгресс все еще не принял решения о дополнительном финансировании. 96% средств США уже израсходовано: "безысходность" с финансированием продолжается

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