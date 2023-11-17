РФ ежедневно теряет под Авдеевкой до тысячи солдат - The Guardian

Война в Украине может стать "затяжным конфликтом", в котором решающее значение будет иметь долгосрочная военная помощь США и Европы, считают эксперты.

Россия потеряла во время полномасштабной войны против Украины от 300 до 400 тысяч убитыми и ранеными, а в боях под Авдеевкой оккупанты теряют от 500 до 1 тысячи человек в день. Об этом в четверг, 17 ноября, сообщает The Guardianсо ссылкой на брифинг неназванных западных чиновников. Общаясь с журналистами, они заявили, что контрнаступление Сил обороны Украины на Запорожском направлении "по сути, завершилось", а "три бригады заняли позицию на левом берегу Днепра в Херсонской области". Они также спрогнозировали "длительный конфликт", в котором решающее значение будет иметь долгосрочная военная помощь США и Европы. Напомним, вооруженные силы Украины уничтожили российский автоматизированный комплекс радиоэлектронного подавления РБ-301Б Борисоглебск-2. Как сообщалось, потери России в войне в Украине по состоянию на утро четверга, 16 ноября, составили 1330 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 315 620 военных.

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