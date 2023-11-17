The Economist назвал "наибольшую угрозу" для геополитики

Американский еженедельник The Economist посвятил обложку своему 38-му выпуску 45-му президенту США и наиболее вероятному кандидату от Республиканской партии на выборах 2024 года Дональду Трампу.

В случае победы на предстоящих выборах в США, Дональд Трамп может стать "наибольшей геополитической угрозой". Об этом в четверг, 16 ноября, говорится в статье еженедельника The Economist. Указывается, что Трамп на данный момент получил поддержку 59% опрошенных граждан США. В то время как действующий лидер Соединенных Штатов Джо Байден получил всего 37%. При этом политологи рассматривают победу экспрезидента-республиканца как попытку собственного реванша и напоминают, что во время выборов в 2020 году Трамп прибегал к методам манипуляций, запугиваний и откровенной лжи. "Вернув себе власть он, несомненно, укрепится в своем внутреннем чувстве, что только проигравшие позволяют себя связывать нормами, обычаями и самопожертвованием, составляющими основы национального единства. Преследуя своих врагов, Трамп будет вести войну с любым институтом, который станет у него по пути, включая суды и Министерство юстиции", - заявили авторы политической колонки. Они отметили, что победа Дональда Трампа ударит по позиции Штатов за границей. The Economist "Поскольку опальный политик и бизнесмен презирает закон и гражданские права в собственном государстве, дипломаты из Вашингтона вряд ли смогут декларировать их в других столицах", - говорится в статье. "На Ближнем Востоке Трамп, скорее всего, безоговорочно поддержит Израиль, как бы это ни разжигало конфликт в регионе. В Азии он, возможно, готов заключить соглашение с президентом Китая Си Цзиньпином на счет Тайваня. Вряд ли он понимает, зачем конфликтовать с ядерной сверхдержавой ради крошечного острова", - говорится в материале. "А учитывая, что политика Трампа, скорее всего, остро войдет в разрез с вектором Европы, неутешительные прогнозы для Украины. Диктатор Владимир Путин воспользуется разногласиями на Западе и продолжит наступление на суверенные территории соседа", - считают публицисты.

Напомним, издание Axios заявило, что союзники кандидата в президенты США Дональда Трампа проверяют лояльных ему людей для беспрецедентного свержения демократии и захвата власти.

Ранее Дональд Трамп признался, что шантажировал европейских лидеров тем, что Соединенные Штаты под его руководством не будут защищать союзников по НАТО в случае нападения России.

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