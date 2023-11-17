Поляки планируют заблокировать еще один пункт пропуска для грузовиков из Украины
Представители польских автоперевозчиков заявили, что расширят пограничный протест против Украины, заблокировав еще один пункт пропуска для грузовых автомобилей - "Шегини - Медика". Об этом сообщает AFP, ссылаясь на одного из организаторов протеста Томаша Борковского.
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Киев не смог достичь согласия на новых переговорах с польскими транспортными компаниями, которые уже почти две недели блокируют грузовые перевозки на трех основных пограничных пунктах.
Борковский сообщил, что с понедельника дальнобойщики расширят блокаду до пункта пропуска "Медика".
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Борковский заявил, что дальнобойщики ждут нового раунда переговоров с польским и украинским правительствами, и "не удовлетворены скоростью" переговоров.
Напомним, на украинско-словацкой границе выросли очереди из грузовиков из-за блокады. Из-за блокады польской границы очереди из фур выросли и на границе со Словакией.