Армия Израиля признала, что ошибочно убила троих заложников ХАМАС

ЦАГАЛ немедленно приступил к расследованию инцидента, заверил спикер израильской армии Даниэль Хагари.

Армия обороны Израиля признала, что во время боев в Шеджайе на севере Газа ошибочно убили трех находившихся в плену в ХАМАС заложников. Израильские военные открыли по ним огонь. Об этом заявил пресс-секретарь ЦАГАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари, сообщает The Times of Israel.

Он отметил, что израильская армия несет ответственность за "трагический инцидент".

Хагари также ответил, что на вопрос о том, как заложникам удалось вырваться из плена ХАМАС. По его словам, эти "трое скрылись или были брошены террористами, которые держали их в плену".

Чиновник добавил, что после перестрелки, во время сканирования и осмотра, сейчас же возникло подозрение по поводу личности погибших. Их тела быстро передали на экспертизу израильским экспертам, где и была установлена личность заложников.

Хагари добавил, что ЦАГАЛ немедленно приступил к расследованию инцидента.

"Это трагическое событие, случившееся в зоне боевых действий, где в последние дни и сегодня войска столкнулись со многими террористами и вели тяжелые бои", - говорит он.

Ранее Даниэль Хагари прокомментировал распространенные в социальных сетях фотографии, на которых десятки палестинских мужчин были раздеты до нижнего белья после задержания в Газе.

Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали Новини відв Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp