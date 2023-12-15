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Армия Израиля признала, что ошибочно убила троих заложников ХАМАС

ЦАГАЛ немедленно приступил к расследованию инцидента, заверил спикер израильской армии Даниэль Хагари.
Армия Израиля признала, что ошибочно убила троих заложников ХАМАС

 

Армия обороны Израиля признала, что во время боев в Шеджайе на севере Газа ошибочно убили трех находившихся в плену в ХАМАС заложников. Израильские военные открыли по ним огонь. Об этом заявил пресс-секретарь ЦАГАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари, сообщает The Times of Israel.
 
Он отметил, что израильская армия несет ответственность за "трагический инцидент".
 
Хагари также ответил, что на вопрос о том, как заложникам удалось вырваться из плена ХАМАС. По его словам, эти "трое скрылись или были брошены террористами, которые держали их в плену".
 
Чиновник добавил, что после перестрелки, во время сканирования и осмотра, сейчас же возникло подозрение по поводу личности погибших. Их тела быстро передали на экспертизу израильским экспертам, где и была установлена личность заложников.
 
Хагари добавил, что ЦАГАЛ немедленно приступил к расследованию инцидента.
 
"Это трагическое событие, случившееся в зоне боевых действий, где в последние дни и сегодня войска столкнулись со многими террористами и вели тяжелые бои", - говорит он.
 
Ранее Даниэль Хагари прокомментировал распространенные в социальных сетях фотографии, на которых десятки палестинских мужчин были раздеты до нижнего белья после задержания в Газе.
 
 
 
 
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