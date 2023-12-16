Путин тянет время до выборов в США - бывший посол Штатов в РФ

По мнению дипломата, мнение о том, что "лучше подписать плохое соглашение, чтобы в дальнейшем не пришлось подписывать еще хуже", следует отвергнуть.

Глава Кремля Владимир Путин не намерен вести переговоры о прекращении войны в Украине по крайней мере до выборов президента в США. Об этом в пятницу, 15 декабря, заявил бывший посол США в РФ Майкл Макфол во время онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности.

"Путин чувствует себя очень уверенным. Год назад он выглядел очень нервно, поскольку он проигрывал на поле боя. И я никогда не видел его таким неуверенным, как тогда", - сказал он во время форума.

Макфол считает, что несмотря на то, что российская армия несет большие потери на войне, Путину "это безразлично" и он и дальше будет посылать российских солдат "на убой".

По мнению дипломата, мнение о том, что "лучше подписать плохое соглашение, чтобы в дальнейшем не пришлось подписывать еще хуже", следует отвергнуть.

"Есть определенные наивные американцы, которые говорят об этом. Но Путин не собирается проводить никакие переговоры, он считает, что время на его стороне. По крайней мере, до того, как новый американский президент придет к власти", - сказал Макфол.

Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp