Военным Литвы запретят поездки в РФ и Беларусь

Изменения закона "Об организации системы национальной обороны и военной службы" инициировало Министерство обороны Литвы.

Литовским военным запретят въезжать в Беларусь, Россию и посещать оккупированные территории Украины. Об этом в пятницу, 15 декабря, пишет LRT со ссылкой на бывшего командующего армией, представителя правящих консерваторов Арвидаса Поцюса.

Он пояснил, что некоторые военные имеют разрешения на работу с секретной или сверхсекретной информацией, поэтому их выезд на данные территории представляет потенциальную опасность.

"Во избежание, я бы сказал, неприятных случаев, я думаю, что эту поправку обязательно нужно утвердить", - заявил он.

Издание уточняет, что за соответствующие поправки в закон "Об организации системы национальной обороны и военной службы" проголосовали 78 парламентариев, никто не был против и не воздержался.

Дальше правительство должно утвердить список стран или территорий, въезд на которые военным будет запрещен.

В начале декабря МИД Литвы заявил, что имеет предварительный список таких стран. В него входят Россия и оккупированный ею Крым, Белоруссия, Армения, Азербайджан, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Приднестровский регион Молдовы, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Грузия, Абхазия и Южная Осетия.

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