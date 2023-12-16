Во времена Трампа из Белого дома исчезла папка с разведданными по РФ - СМИ

Информация в папке была так секретна, что с ней могли работать и знакомиться только в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли.

В конце президентского срока Дональда Трампа из Белого дома исчезла папка с секретными документами, касающимися вмешательства России в выборы президента США. Об этом в пятницу, 15 декабря, сообщает CNN со ссылкой на собственные источники.

В папке содержались разведданные, собранные США и их союзниками по НАТО о российских агентах, информация о сборе данных по вмешательству Кремля в выборы американского президента в 2016 году, а также данные об источниках всей этой информации.

"Информация была такой секретной, что конгрессмены и их помощники с допуском к секретной информации могли ознакомиться с материалами папки только в штаб-квартире Центрального разведывательного управления в Лэнгли (штат Вирджиния). А записи, которые они делали при изучении этих документов, нельзя было забирать с собой - они хранились в Лэнгли, в сейфе. Исчезновение папки стало причиной скандала. Разведчики опасаются, что могли быть раскрыты секреты США и их союзников по НАТО", - пишет CNN.

Отмечается, что последний раз папку видели в Белом доме в конце пребывания Трампа в должности.

"За день до того, как Трамп должен был покинуть Белый дом, он приказал привезти ее, чтобы рассекретить ряд документов, связанных с расследованием вмешательства РФ в выборы. Под наблюдением тогдашнего руководителя аппарата Белого дома Марка Медоуза папку тщательно изучили помощники республиканцев с допуском к конфиденциальной информации. Было создано несколько редактируемых копий, которые собирались распространить среди республиканцев Конгресса и симпатизирующих Республиканской партии журналистов. Копии, в конце концов, изъяли для дополнительного согласования, а затем они оказались в Национальном архиве", - указывается в статье.

Несмотря на указ, документы так и не были опубликованы Министерством юстиции, а копии с разной степенью редактирования оказались в Национальном архиве.

"Но неотредактированная версия с секретными разведданными исчезла на фоне хаоса, царившего в Белом доме в последние часы президентства Трампа",- пишет CNN.

Напомним, издание Axios заявило, что союзники кандидата в президенты США Дональда Трампа проверяют лояльных ему людей для беспрецедентного свержения демократии и захвата власти. Ранее Дональд Трамп признался, что шантажировал европейских лидеров тем, что Соединенные Штаты под его руководством не будут защищать союзников по НАТО в случае нападения России.

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