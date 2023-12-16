Нидерланды поддержали расширение Шенгенской зоны

Шенгенская зона - группа стран Европы, которые договорились не проверять паспорта людей, пересекающих границы между ними. Это значит, что люди могут свободно путешествовать по Шенгенской зоне без каких-либо проблем.

Нидерланды дали свое согласие на присоединение Болгарии к Шенгенской зоне. Это решение положило конец давнему спору между двумя странами. Об этом в пятницу, 15 декабря, сообщает Reuters

Ранее Нидерланды не хотели, чтобы Болгария присоединилась к Шенгенской зоне, потому что боялась коррупции и миграции. Однако, как указывает агентство, Болгария на сегодняшний день выполнила все условия вступления в Шенген.

Отметим, группа стран Европы, которые договорились не проверять паспорта людей, пересекающих границы между ними, называется Шенгенской зоной. Это значит, что люди могут свободно путешествовать в ее границах без каких-либо проблем.

В настоящее время в Шенгенскую зону входят 27 стран: Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Финляндия. Франция, Чехия, Хорватия, Швейцария, Швеция, Эстония.

Ранее официально начала действовать обновленная Шенгенская информационная система (SIS), поддерживающая пограничный контроль и сотрудничество правоохранительных органов в 30 странах Европы.

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