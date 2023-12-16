Макрон сказал, что готов говорить с Путиным

В первые недели полномасштабного вторжения России в Украину Макрон несколько раз говорил по телефону с Путиным. Последний раз Макрон и Путин говорили 3 мая 2022 года.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что рассматривает возможность переговоров с Путиным, если тот готов к установлению мира в Украине. Об этом пишет Le Monde со ссылкой на пресс-конференцию Макрона.

Макрон объяснил, что готов говорить с Путиным, если это может привести к окончанию войны России против Украины.

"Я не начал войну в одностороннем порядке, нарушив договоры, на которые согласился. И не Франция решила совершить военные преступления в Украины, что сделало дискуссии практически невозможными. Ну, надо быть серьезным, поэтому у меня очень простая позиция. Я не менял своего номера", - заявил он, намекая на то, что Путин может позвонить ему в любой момент.

В первые недели полномасштабного вторжения России в Украину Макрон несколько раз говорил по телефону с Путиным. Последний раз Макрон и Путин говорили 3 мая 2022 года.

Россия не имеет права отправлять свою национальную сборную на Олимпиаду-2024 в Париже. Так считает президент Франции Эммануэль Макрон. Политик выступил против присутствия любых государственных символов страны-агрессорки на соревнованиях в столице страны, в то время как Кремль совершает военные преступления.

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