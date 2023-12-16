Мэлони уговорила Орбана не блокировать членство Украины в ЕС - Libero

Во время принятия решения о начале переговоров по членству Украины в ЕС, Орбан вышел из зала и таким образом не наложил на него свое вето.

Итальянский премьер-министр Джорджа Мелони во время саммита ЕС в Брюсселе убедила главу венгерского правительства Виктора Орбана не блокировать начало переговоров по вступлению в объединение Молдовы и Украины. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщила газета Libero.

"Она смогла донести до коллеги необходимость дать зеленый свет переговорам о будущем членстве в ЕС обеих стран, а также предоставлении Грузии статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз", - указывает итальянское издание.

Газета также упоминает "кофе", на который вышел Орбан.

"Во время голосования по Киеву венгерский премьер покинул зал, но это была стратегия, предварительно согласованная с Римом", - говорится в материале.

На саммите Европейского Союза в Брюсселе в четверг, 14 декабря, главы государств и правительств стран-членов ЕС решили начать официальные переговоры с Украиной о ее вступлении в сообщество. Решения на саммите должны были принять единогласно лидеры всех 27 стран-членов. До последнего против открытия переговоров с Украиной выступал только премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

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