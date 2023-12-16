В Курской области РФ после взрывов отключения света

Беспилотники атаковали Дмитриевский и Железногорский районы, в результате чего повреждены дома и ЛЭП.

РосСМИ сообщают, что в Курской области РФ были слышны взрывы. Сообщается, что беспилотники атаковали Дмитровский и Железногорский районы, повреждены дома и ЛЭП. В частности, об атаке в субботу, 16 декабря, пишет Telegram-канал Shot.

Так, в селе Крупец Дмитровского района зафиксировано три прилета беспилотников. По предварительной информации, в восьми домах пострадали заборы, окна, крыши. Также удар нанесен в районе железнодорожного вокзала города Дмитриева, в результате чего повреждена компрессорная станция.

В Железногорском районе беспилотники повредили линию электропередачи, питающую один из объектов Михайловского ГОКа.

Курский губернатор заявил, что это были украинские беспилотники. По его словам, система ПВО сбила четыре дрона.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Напомним, серия взрывов прогремела в пятницу вечером, 15 декабря, в российском Курске. Причина этого якобы заключается в атаке беспилотников и в работе систем противовоздушной обороны.

Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали Новини відв Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp