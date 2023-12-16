В Италии правоохранители провели спецоперацию против молодежных банд

Правительство премьер-министра Джорджи Мэлони пообещало бороться с преступностью среди несовершеннолетних и проблемами молодежи после серии резонансных преступлений с участием несовершеннолетних в обездоленных городских районах.

Около 40 человек были задержаны итальянскими правоохранителями в ходе общенациональной полицейской операции против молодежных банд. Об этом в пятницу, 15 декабря, сообщает ANSA

Указывается, что в операции было задействовано более 500 полицейских. Задержания прошли в 14 провинциях, среди которых Катания, Генуя, Милан, Неаполь, Палермо и Верона.

Во время задержаний правоохранители изъяли оружие, ножи, кастеты, наркотики и наличные. Четверть задержанных были несовершеннолетними.

"Действия полицейских были в основном сосредоточены на районах скопления молодежи и местах, связанных с "треп" - музыкальным жанром, сочетающим рэп и хип-хоп", - указывает газета.

В столице Греции Афинах стражи порядка задержали группу итальянских неофашистов, приехавших для участия в митинге.

Правоохранители задержали в Грузии одного из боссов итальянской мафии Джузеппе Сгангу.

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