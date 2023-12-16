В России умер чиновник, взорвавшийся на мини в Белгородской области

Игорю Бородаенко оторвало ноги в результате наезда автомобиля на российскую противотанковую мину.

В ночь на субботу скончался заместитель главы администрации Красноярского района Белгородской области РФ Игорь Бородаенко, который на днях подорвался на мине. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram 16 декабря.

Сегодня ночью Игорь Васильевич, мужчина, взорвавшийся на мине в Красноярском районе, умер в больнице, – написал Гладков.

13 декабря он сообщил, что в районе хутора Высокого машина взорвалась на мине, в результате чего пострадали три человека. В частности, в результате инцидента у одного из пассажиров оторвало ноги, другой получил закрытую черепно-мозговую травму, а третий находился в больнице с сотрясением мозга.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что автомобиль взорвался в результате наезда на российскую противотанковую мину. По его словам, в автомобиле, кроме Бородаенко, которому и оторвало ноги, находилась глава администрации Вязовского сельского поселения Галина Пащенко.

Напомним, в Мариуполе партизаны взорвали автомобиль, в котором находился российский офицер. Он получил ранение.

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