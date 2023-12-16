Россия ведет против Финляндии гибридную атаку на границе - премьер

Границу пришлось закрыть, потому что Россия не изменила своего поведения, отметил премьер Петтери Орпо.

Правительство Финляндии должно разработать системное решение проблемы наплыва искателей убежища на границе с Россией. Об этом заявил премьер-министр страны Петтери Орпо, пишет Yle.

По его словам, ситуация на границе сейчас улучшилась по сравнению со вчерашним днем. "К сожалению, границу пришлось закрыть, потому что Россия не изменила своего поведения", - сказал Орпо.

Пропускные пункты будут закрыты на ближайший месяц. Премьер готов внести быстрые изменения в законодательство из-за пограничной ситуации, если это потребуется. Орпо также называет эти действия России гибридной атакой.

"По-моему, это правильный срок. Это явно атака на суверенитет Финляндии и ЕС", - отметил он.

Премьер-министр Финляндии считает, что нужно найти решение о том, как стабилизировать ситуацию на границе. По его мнению, одной из мер может стать рассмотрение заявлений на предоставление убежища непосредственно на границе.

"Если критерии предоставления убежища явно не выполняются, должна быть возможность сразу развернуть человека обратно", - добавил он.

Напомним, 14 декабря Финляндия заявила о повторном закрытии пунктов пропуска на границе с Россией. Причиной повторного закрытия стало решение РФ разрешить нелегальным соискателям убежища снова пересекать границу с Финляндией.

Ранее сообщалось, что Россия вербует иностранных мигрантов, задержанных при зачистке на границе с Финляндией, для участия в войне в Украине.

Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали Новини відв Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp