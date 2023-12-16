Стали известны подробности убийства заложников в Газе

В ЦАХАЛ рассказали подробности трагического инцидента, в результате которого три израильских заложника были застрелены военными.

Трое израильских заложников, убитых в пятницу, 15 декабря, солдатами Армии обороны Израиля в Газе, были без рубашек и размахивали белым флагом, когда в них стреляли. Об этом в комментарии CNN рассказал представитель ЦАХАЛа.

Он назвал убийство трех заложников "трагическим событием" и нарушением правил ведения огня ЦАХАЛ.

По словам представителя армии Израиля, трое мужчин вышли из здания в десятках метров от позиции солдат. Один из военнослужащих "почувствовал угрозу и открыл огонь". Два заложника погибли на месте, а один получил ранение и забежал обратно в здание.

"Солдаты слышат крик о помощи на иврите, и командир бригады приказывает прекратить огонь, но происходит еще выстрел", - рассказал он.

Третий заложник скончался позже. Непонятно какой из выстрелов стал причиной его смерти.

Представитель ЦАХАЛ отметил, что по заложникам стрелял более чем один солдат. "Это противоречило нашим правилам ведения огня. Я повторяю: это противоречило нашим правилам ведения боевых действий", – сказал он.

По его словам, в районе, где были убиты заложники, идет интенсивное сражение. "Террористы там передвигаются в гражданской одежде. Они ходят в кроссовках и джинсах. Они пытаются затащить нас в ловушки", - добавил собеседник CNN.

Накануне военные Израиля взяли на себя ответственность за то, что во время боев на севере Газа ошибочно убили троих заложников боевиков ХАМАС.

Были названы имена заложников: Йотам Хаим, Самер Фуад Аль-Талалка и Алон Шимриз. В ЦАХАЛ предполагают, что они сбежали или были покинуты своими похитителями.

Ранее в Израиле назвали количество заложников, которые ХАМАС содержит в Секторе Газа. Речь идет о 137 людях, из них 110 заложников уже вернулись домой.

1 декабря Армия обороны Израиля объявила об окончании перемирия с ХАМАС и возобновлении боевых действий в секторе Газа.

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