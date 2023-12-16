США пригрозили "концом режима" Северной Корее

В Вашингтоне напомнили Пхеньяну, что применение ядерного оружия приведет "к концу режима" Ким Чен Ина.

Применение ядерного оружия КНДР станет концом правящего в этой стране режима. Об этом говорится в заявлении Белого дома по итогам заседания совместной ядерной консультативной группы США и Южной Кореи.

Так, США подтвердили свое обязательство по сдерживанию возможной агрессии КНДР, "подкрепленное полным спектром возможностей США, включая ядерную составляющую".

"Любая ядерная атака Северной Кореи против Соединенных Штатов или их союзников является неприемлемой и приведет к концу режима Ким Чен Ина, и американская сторона повторила, что любая ядерная атака КНДР против Республики Корея будет встречена быстрым, потрясающим и решительным ответом" , – говорится в заявлении.

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