Эсминец США в Красном море сбил 14 беспилотников хуситов

В Центральном командовании Соединенных Штатов подчеркнули, что о пострадавших нет информации.

Американский ракетный эсминец USS Carney в субботу, 16 декабря, уничтожил 14 ударных беспилотников, запущенных из подконтрольных повстанцами-хуситами районов Йемена. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных Сил США в соцсети X.

Отмечается, что атака беспилотников, за которой стоят хуситы, произошла одной волной. Ее цель не указывается.

"БПЛА были оценены как беспилотники односторонней атаки и были сбиты без ущерба для кораблей в этом районе и без уведомлений о ранениях. Региональные партнеры в Красном море были предупреждены об угрозе", - говорится в сообщении.

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