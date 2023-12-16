Мэр Лондона отказался передать Украине списанные в утиль автомобили

Садик Хан заблокировал план отправки в Украину авто, которые не отвечают экологическим требованиям, а затем подлежат списанию.

Мэр Лондона Садик Хан отказался отправить в Украину автомобили, подлежащие утилизации в рамках городской программы Ulez. Об этом сообщает Thе Telegraph.

Еще в сентябре передать часть подержанных автомобилей Украине Лондону предложил мэр Киева Виталий Кличко. Он заявил, что автомобили могли использоваться в различных спасательных и транспортных функциях.

Однако, в начале декабря мэр Лондона написал ответное письмо Кличко, в котором был отказ. По его словам, такие поставки противоречили бы законодательству, поскольку программа утилизации Ulez должна приносить пользу лондонцам с экономической, социальной и экологической точек зрения.

Такое решение Хана подвергли критике оппозиционная Консервативная партия и волонтерские организации, занимающиеся помощью Украине. Отказ назвали "абсурдным", ведь помощь Украине "соответствует интересам всех лондонцев и мирового сообщества".

В начале 2023 г. Сейм Латвии поддержал поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины, который создал основания передавать конфискованные у нетрезвых водителей транспортные средства в собственность Украины. По состоянию на начало лета было известно о 66 конфискованных автомобилях , которые Латвия передала Украине.

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