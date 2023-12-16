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СМИ узнали, когда примут 12 пакет санкций

Австрия согласилась снять вето на новый пакет антироссийских санкций, который, вероятно, будет содержать ограничения на российские бриллианты.
СМИ узнали, когда примут 12 пакет санкций
Европейский Союз официально примет 12-й пакет санкций против России на следующей неделе. Об этом в субботу, 16 декабря, сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.
 
"Австрия сняла свой резерв. Российские санкции должны быть официально приняты на следующей неделе", – написал он.
 
Также агентство Reuters сообщило, что Австрия сняла вето на 12-й пакет санкций против РФ в обмен на согласие Украины изъять австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International из украинского черного списка компаний-спонсоров войны.
 
Подробности нового пакета экономических ограничений не разглашаются, но известно, что ранее рекомендованный Еврокомиссией пакет санкций включал предложения по перекрытию коммерческих доходов, полученных от торговли российскими алмазами, и против ряда российских чиновников и бизнесменов, среди которых сын Дмитрия Медведева.
 
Ранее агентство сообщало, что Австрия по состоянию на 16 декабря еще блокировала принятие 12-го пакета санкций Европейского Союза против России несмотря на решение Евросовета.
 
Накануне стало известно, что послы ЕС не смогли достичь договоренности по поводу 12-го пакета санкций Евросоюза против России - на этот раз из-за позиции Австрии. Отмечалось, что недовольство Австрии вызывает тот факт, что Украина внесла австрийский Raiffeisen Bank International в список международных спонсоров войны.
 

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