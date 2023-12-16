СМИ узнали, когда примут 12 пакет санкций

Австрия согласилась снять вето на новый пакет антироссийских санкций, который, вероятно, будет содержать ограничения на российские бриллианты.

Европейский Союз официально примет 12-й пакет санкций против России на следующей неделе. Об этом в субботу, 16 декабря, сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

"Австрия сняла свой резерв. Российские санкции должны быть официально приняты на следующей неделе", – написал он.

Также агентство Reuters сообщило, что Австрия сняла вето на 12-й пакет санкций против РФ в обмен на согласие Украины изъять австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International из украинского черного списка компаний-спонсоров войны.

Подробности нового пакета экономических ограничений не разглашаются, но известно, что ранее рекомендованный Еврокомиссией пакет санкций включал предложения по перекрытию коммерческих доходов, полученных от торговли российскими алмазами, и против ряда российских чиновников и бизнесменов, среди которых сын Дмитрия Медведева.

Ранее агентство сообщало , что Австрия по состоянию на 16 декабря еще блокировала принятие 12-го пакета санкций Европейского Союза против России несмотря на решение Евросовета.

Накануне стало известно, что послы ЕС не смогли достичь договоренности по поводу 12-го пакета санкций Евросоюза против России - на этот раз из-за позиции Австрии. Отмечалось, что недовольство Австрии вызывает тот факт, что Украина внесла австрийский Raiffeisen Bank International в список международных спонсоров войны.

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