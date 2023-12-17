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Умер барабанщик AC/DC Колин Берджесс

В 1988 году он и другие участники группы AC/DC были введены в австралийский зал славы ARIA.
Умер барабанщик AC/DC Колин Берджесс
В возрасте 77 лет скончался известный австралийский музыкант, первый ударник рок-группы AC/DC Колин Берджесс, сообщает в субботу, 16 декабря TMZ.
 
Издание также приводит заявление группы по поводу смерти Берджесса.
 
"Очень грустно слышать о смерти Колина Берджесса. Он был нашим первым барабанщиком и очень уважаемым музыкантом. Остались только счастливые воспоминания, зажигай с миром, Колин", – говорится в заявлении группы.
 
Причина его смерти не разглашается.
 
В 1973 году Берджесс стал членом AC/DC вместе с братом-гитаристом Ангусом и Малкольмом Янгом, певцом Дэйвом Эвансом и басистом Ларри Ван Кридтом.
 
Берджесс также играл на барабанах в популярной австралийской рок-группе под названием The Masters Apprentices в период между 1968 и 1972 годами.
 
В 1988 году он и другие участники группы были введены в австралийский зал славы ARIA.
 
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