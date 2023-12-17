Впервые в истории: в Ватикане кардинала приговорили к тюрьме

Кардинал Анджело Беччу приговорен к 5,5 годам тюрьмы по делу о мошенничестве при покупке недвижимости в элитном районе Лондона.

В субботу, 16 декабря, завершился самый большой в истории Ватикана судебный процесс. Суд апостольской столицы приговорил кардинала к 5,5 годам тюремного заключения, передает DW

"75-летний Анджело Беччу приговорен к пяти с половиной годам тюрьмы за участие в преступном сговоре, мошенничестве, злоупотреблении, предоставлении ложной информации, коррупции, отмывании средств, обнародовании секретных документов", - говорится в сообщении.

Одним из эпизодов дела стали нарушения и злоупотребление при покупке за счет пожертвований здания в центре Лондона по заведомо завышенной цене. Потери от этой инвестиции в покупку недвижимости, по данным аудиторов, составили 89 миллионов £ (около 104 миллиона евро).

Беччу на момент преступления был третьим человеком в Ватикане – заместителем государственного секретаря по общим делам. Процесс над ним и девятью его сообщниками длился более двух лет.

Отмечается, что в последние годы Папа Римский Франциск издал серию указов, направленных на продвижение финансовой прозрачности Ватикана и предотвращение коррупции. В 2019 году он назначил главой трибунала Ватикана Джузеппе Пиннатоне – бывшего прокурора в Риме, известного борьбу с мафией. В 2021 году понтифик издал указ, позволяющий судить кардиналов судом Ватикана.

Ранее сообщалось, что Папа Римский помолился с украинской молодежью . Понтифик принял юношей и девушек из Украины, которые рассказали ему о войне и ситуации в государстве.

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