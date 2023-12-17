В США испытали новую ракету для HIMARS

Ее максимальная дальность составляет до 150 км против более 80 км в предыдущей версии GMLRS.

Американская компания Lockheed Martin успешно провела серию квалификационных испытаний ракет увеличенного радиуса действия ER GMLRS, предназначенных для систем M142 HIMARS и M270 MLRS. Об этом сообщается на сайте концерна.

Отмечается, что мероприятия продолжались последние два года и подтвердили как точность, так и дальность вооружения.

В компании сообщают, что каждое испытание приближает систему к принятию на вооружение армии США, поскольку завершает заключительную фазу разработки.

Завершающие испытания проходили на ракетном полигоне Уайт-Сэндс, использовались ракеты как с альтернативной, так и унитарной боеголовками. В ходе испытаний ракеты ER GMLRS тестировали на разные расстояния - как на короткие и средние, так и на максимальную дальность, которая должна составлять до 150 км против более 80 км в предыдущей версии GMLRS.

Новая серия тестов подтвердила успешную интеграцию ракеты с пусковой установкой, а также точную траекторию полета ракеты и ее точность. После этих испытаний компания продолжит эксплуатационные тесты в армии США.

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