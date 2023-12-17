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Расстрел заложников: министр обороны Израиля сделал заявление

Йоав Галант заявил, что общался с семьями погибших и "несет ответственность за все, что происходит в этой войне".
Расстрел заложников: министр обороны Израиля сделал заявление
Министр обороны Израиля Йоав Галант сделал заявление по поводу ошибочного расстрела заложников израильскими военными, заявив, что он несет за это ответственность, передает Sky.news.
 
Галант назвал это – "ужасным вечером", добавив, что весь Израиль "чувствует боль" ошибочно убитых людей.
 
Глава израильского оборонного ведомства отметил, что общался с семьями погибших и говорит, что "несет ответственность за все, что происходит в этой войне".
 
"Мы были так близки к такому замечательному успеху, так близки к тому, чтобы вернуть их домой", - сказал Галант.
 
В то же время, по его словам, нет другой альтернативы, кроме как платить цену войны, преследуя справедливую цель.
 
"Наши войска воюют каждый день... достижения беспрецедентны, но да, риски огромны", - отметил глава ЦАХАЛ.
 
Напомним, накануне армия Израиля признала, что ошибочно убила троих заложников ХАМАС. После этого было немедленно начато расследование инцидента. Позже стало известно, что заложники были без рубашек и размахивали белым флагом, когда в них стреляли.

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