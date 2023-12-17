Расстрел заложников: министр обороны Израиля сделал заявление

Йоав Галант заявил, что общался с семьями погибших и "несет ответственность за все, что происходит в этой войне".

Министр обороны Израиля Йоав Галант сделал заявление по поводу ошибочного расстрела заложников израильскими военными, заявив, что он несет за это ответственность, передает Sky.news

Галант назвал это – "ужасным вечером", добавив, что весь Израиль "чувствует боль" ошибочно убитых людей.

Глава израильского оборонного ведомства отметил, что общался с семьями погибших и говорит, что "несет ответственность за все, что происходит в этой войне".

"Мы были так близки к такому замечательному успеху, так близки к тому, чтобы вернуть их домой", - сказал Галант.

В то же время, по его словам, нет другой альтернативы, кроме как платить цену войны, преследуя справедливую цель.

"Наши войска воюют каждый день... достижения беспрецедентны, но да, риски огромны", - отметил глава ЦАХАЛ.

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