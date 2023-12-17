Венгрия угрожает Болгарии вето на вступление в Шенгенскую зону

Будапешт требует, чтобы София отменила транзитный налог на российский газ, проходящий через Турецкий поток.

Венгрия угрожает наложить вето на вступление Болгарии в Шенгенскую зону ЕС, если София не отменит налог на транзит российского газа. Об этом в субботу, 16 декабря, сообщает агентство Reuters со ссылкой на министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

Болгария ввела транзитный налог на российский газ в октябре, угрожая повышением цен на венгерский импорт, поступающий через Турецкий поток.

"Мы четко дали понять болгарам, что если они будут долго угрожать безопасности энергоснабжения Венгрии, тогда мы наложим вето на их вступление в Шенгенскую зону", – сказал Сийярто.

По его словам, этот шаг Болгарии, якобы противоречащий европейским нормам, угрожает безопасности поставок не только в Венгрию, но и в Сербию и Северную Македонию.

Сийярто пообещал, что вето будет снято, как только налог будет отменен.

Отмечается, что в то время как страны Западной Европы приложили большие усилия для отказа от российского газа, Венгрия получала 4,5 миллиарда кубометров газа в год из России по соглашению, подписанному в 2021 году, в основном через Болгарию и Сербию.

Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp