В Польше политик угрожал устроить теракт в Сейме, его задержали

Прокуратура обвинила его в сообщении о фальшивой тревоге и одобрении действий другого политика, который огнетушителем погасил зажженные ханукальные свечи.

В Варшаве полиция задержала польского политика, кандидата националистической Конфедерации в Сенат РП Яцека Ц. за публичные сообщения об угрозе теракта в помещении польского парламента, передает Rmf24.pl

Спикер Окружной прокуратуры в Варшаве Шимон Банна сообщил, что интенсивные действия районной прокуратуры на участке Варшава-Мокотув привели к задержанию политика.

"Многочисленные действия, совершенные в течение нескольких часов, в том числе осмотр мобильного телефона Яцека Ц., позволили доказать, что он был автором этих сообщений", - отметил Банна.

Прокуратура выдвинула политику два обвинения: по поводу сообщения о фальшивой тревоге в связи с якобы заложением взрывного устройства в здании Сейма Польши; по поводу публичной положительной оценки преступления, совершенного в Сейме 12 декабря этого года, когда один из депутатов парламента погасил огнетушителем зажженные ханукальные свечи.

Прокуратура определила лицу меру пресечения в виде полицейского надзора вместе с обязательством являться в определенное подразделение в полицейском участке.

В свою очередь, политик заявил, что обнаруженные в его телефоне сообщения не его, а кто-то получил доступ к его аккаунту и разместил соответствующие сообщения.

Напомним, 12 декабря в Сейме Польши депутат партии Конфедерация Гжегож Браун погасил огнетушителем еврейский подсвечник - хануку, который был установлен в холле.

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